Berzirksjungschützen Schwalmtal-Brüggen : Neuer Prinz und Schülerprinz wurden ermittelt

Bezirksjungschützenmeister Christoph van Dyck mit Bezirksschüler- prinz Jasper Schneider (r.) und Bezirksprinz Mathias Bolten (l.). Foto: BdSJ Schwalmtal-Brüggen Foto: BdSJ Schwalmtal-Brüggen

Brüggen Am 12. Juni wird der neue Bezirkskönig beim Bezirksschützenfest in Oebel ausgeschossen. Bereits jetzt sind Prinz und Schülerprinz zum Bezirksjungschützentag von Schwalmtal-Brüggen bei der Schützenjugend der St.-Pankratius-Schützenbruderschaft Amern St. Anton am Pfarrzentrum „Die Brücke“ ermittelt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken