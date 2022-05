Wechsel bei Partyband aus Schwalmtal : Thommes Rot Weiß im Auftrittsfieber

Maike Werkes übergibt das Mikro an Tanja Brandt (r.). Foto: bigi

Schwalmtal Viele kennen die Partyband Thommes Rot Weiß aus Schwalmtal. Die Mitglieder sind nach den Corona-Einschränkungen froh, wieder auftreten zu können. Doch es gibt Veränderungen.

Nach fast 800 Tagen Corona-Zwangspause hatte die Schwalmtaler Band Thommes Rot Weiß nun ihre ersten beiden Auftritte beim Gützenrather „MaiDay“ und auch beim zweitägigen Familienfest des VSF Amern, das insbesondere am Samstag gut besucht war. Dort zeigten auf der Bühne auch die Country Line Dancers ihr Können. Vor allem war es in Amern mit Spielen der E- und D-Jugend der Jugendsportgemeinschaft Dilkrath-Boisheim-Amern sportlich. Das Fest sollte im Ort eine Möglichkeit bieten, sich wieder zu treffen und das Vereinsangebot vorzustellen.

Bei Thommes Rot Weiß gibt es Veränderungen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlässt Sängerin Maike Werkes (28) die Band im Herbst. „Privat hat sich einiges verändert. Ich übergebe das Mikro an Tanja Brandt, die schon oft als Sängerin eingesprungen ist“, sagt Werkes. Es werde einen weichen Übergang geben, wenn es so gebucht wird, könnte es auch sein, dass beide Sängerinnen auf der Bühne stehen. „Wir wissen, dass wir qualitativ da weitermachen, wo wir jetzt stehen“, ist sich Keyboarder und Sänger Moritz Königshausen sicher. Seit 2014 kennen sich die Musiker. Der Vorteil: Tanja Brandt (39) kennt bereits das Repertoire und verfügt über reichlich Erfahrung. Sie sang bei den Moonlights aus Mönchengladbach, bei Echt Gut, bei den Seven Fools, war After-Show-Sängerin bei Echt Lekker. „Ich bin oft bei Bands eingesprungen, wenn eine Sängerin gebraucht wurde und freue mich darauf, bald mit Thommes Rot Weiß auf der Bühne zu stehen“, sagt sie.