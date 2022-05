Engagenent in Schwalmtal : Verdoppelte Nachfrage, steigende Kosten – Tafel lehnt neue Nutzer ab

Bei der Schwalmtaler Tafel an der Schulstraße 52 in Waldniel herrscht ab sofort ein Aufnahmestopp für neue Nutzer. Foto: Ronge, Birgitta (biro)

Schwalmtal Dieser Spagat ist nicht mehr zu meistern: Wegen drastisch gestiegener Nachfrage und höherer Kosten kann die Tafel in Schwalmtal ab sofort keine weiteren Bedürftigen mehr versorgen.

Die Tafel in Schwalmtal kann ab sofort keine weiteren Bedürftigen mehr versorgen. Deren Vorsitzender Willi Wolters schlägt Alarm: Seit dem Krieg in der Ukraine würden bei der Tafel in Schwalmtal zwölf bis 15 Geflüchtete pro Woche hinzukommen, die Nutzerzahl sei nun fast doppelt so hoch. „Bisher sind wir mit unseren Lebensmittelspenden gerade so hingekommen“, sagt er. Die Spendenbereitschaft sei nicht zurückgegangen. Aber: „Wir haben höhere Ausgaben durch die gestiegenen Spritpreise“, schildert Wolters. Zudem erwarte er höhere Kosten bei Gas und Strom.