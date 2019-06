Viersen : Bewaffnete Räuber überfallen Kiosk

Die Polizei fahndet nach zwei Männern. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Zwei bewaffnete Männer haben am Donnerstag gegen 23 Uhr den Bahnhofskiosk in Viersen überfallen. Die Räuber bedrohten den Angestellten laut Polizei mit einer Schusswaffe, nahmen Geld aus der Kasse und Zigaretten aus dem Regal, bevor sie in Richtung Hinterausgang flüchteten.

