Überfall in Mönchengladbach : Kioskbesitzer vertreibt bewaffneten Räuber mit Billard-Queue

Überfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Zwei Unbekannte haben am Dienstagabend einen Kiosk an der Hohlstraße im Stadtteil Schrievers überfallen. Weil der Betreiber sich zur Wehr setzte, flüchteten sie ohne Beute vom Tatort. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

(angr) Ein Kiosk an der Hohlstraße im Stadtteil Schrievers ist am Dienstagabend gegen 22 Uhr von einem bewaffneten Räuber überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Kioskbetreiber den mit einem roten Tuch maskierten Mann aber vertreiben – weil er den mit einer Faustfeuerwaffe bewaffneten Täter mit einem Billard-Queue bedrohte. Der Räuber flüchtete mit seinem Komplizen.

Ein Anwohner beobachtete gegen 21.40 Uhr zwei Männer, die sich auffällig um den Kiosk herumtrieben. Sie gingen auf und ab, trennten sich und kamen dann wieder zusammen. Es erschien ihm, als würden sie etwas ausbaldowern. Als die Männer dann auffällig in den Kiosk blickten und einer sich mit einem roten Tuch vor dem Gesicht maskierte, fasste der Zeuge den Entschluss, den Kioskbetreiber vor den beiden Männern zu warnen. Als er auf die Straße trat und zum Kiosk gehen wollte, sah er noch, dass der mit dem roten Tuch maskierte Mann den Kiosk schon wieder fluchtartig verließ und in Richtung Hunsrückstraße davon lief. Sein Komplize, der vor dem Kiosk gewartet und „Schmiere gestanden“ hatte, rannte in Richtung Spessartstraße davon.