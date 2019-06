Einbruch in Viersen : Unbekannte brechen in Gesamtschule ein

Unbekannte brechen in Gesamtschule ein

Einbruch in Viersen

Viersen Die Täter öffneten gewaltsam eine Glastür.

Einbrecher haben eine Geldkassette aus der Anne-Frank-Gesamtschule an der Rahserstraße in Viersen gestohlen. Nach Polizeiangaben befand sich darin ein geringer Geldbetrag. Die Täter öffneten zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 8.55 Uhr, gewaltsam eine Glastür und gelangten so ins Gebäude. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet die Kriminalpolizei Viersen unter der Telefonnummer 02162 3770.