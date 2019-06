Unfall in Viersen : Schüler prallt mit Rad gegen offene Autotür

Unfall in Viersen

Dülken Eine 49-Jährige wollte aus ihrem Wagen steigen und übersah den Jugendlichen.

Ein 15-jähriger Radfahrer ist am Freitag bei einem Unfall auf dem Schulweg in Dülken leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, radelte er gegen 7.45 Uhr auf der Eintrachtsraße und fuhr an parkenden Wagen vorbei. Aus einem der Autos wollte gerade eine 49-jährige Süchtelnerin steigen, sie übersah den sich von hinten nähernden Schüler. Er konnte nicht mehr bremsen und fuhr gegen die geöffnete Fahrertür.