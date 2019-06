Unfall in Schwalmtal : Radler (45) nach Kollision leicht verletzt

Unfall in Schwalmtal

Schwalmtal Der 45-jährige Mann stürzte bei dem Unfall

Glück bei einem Verkehrsunfall hatte ein 45-jähriger Radfahrer aus Mönchengladbach: Laut Angaben der Polizei ereignete sich am Donnerstagabend um 18 Uhr an der Kreuzung Vogelsrather Weg/Hühnerkamp in Schwalmtal-Waldniel ein Zusammenstoß. Der Radfahrer, der ohne Helm unterwegs war, kollidierte dabei mit dem Wagen eines 27-jährigen Mannes, ebenfalls aus Mönchengladbach. Er stürzte, aber er zog sich bei dem Sturz nur leichte Verletzungen zu.