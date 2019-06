Radtour : Radtour zu Biber, Lerche und Ziegenmelker

Sechsstündiger Ausflug in fünf Naturschutzgebiete.

Wer möchte gleich die „Big Five“ der großen Naturschutzgebiete in der Region entdecken? Zu einer solchen Tour lädt die Biologische Station Krickenbecker Seen ein für Sonntag, 16. Juni. Startpunkt für die Fahrradtour ist um 10 Uhr in Brüggen-Genholt, im Naturschutzgebiet Brachter Wald, der Haupteingang liegt am Ende der St.-Barbara-Straße. Die Teilnehmer sollten nicht nur ein eigenes Fahrrad, sondern auch Proviant für den eigenen Bedarf und ein Fernglas mitbringen.