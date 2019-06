Triathlon : Dülkener schrammt mit viel Pech an EM-Medaille vorbei

Trotz Pleiten, Pech und Pannen kam Senior Kalli Nottrodt auf den vierten Platz.

Der Dülkener Kalli Nottrodt (M. Gladbacher TV 1848) hat den vierten Platz bei der Triathlon-Europameisterschaft im niederländischen Weert mit 1500 Metern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und zehn Kilometern Laufen in der Altersklasse der über 65-Jährigen geholt. Eine Pause von zwei Jahren seit seinem WM-Sieg in Rotterdem kam zustande, weil er im vergangenen Jahr neues Hüftgelenk erhalten hatte.

Beim Schwimmen im 17 Grad kalten See etwas außerhalb von Weert ging’s hervorragend. Mit 23:20 Minuten und 30 Sekunden Vorsprung stieg er aus dem Wasser. Danach fing bei ihm das Malheur an: Der Helm ging nicht zu, die Radbrille war kaputt und er verlor schon beim Wechsel wertvolle Sekunden. Auf der Radstrecke überholte ihn nach ein paar Kilometern der spätere Sieger Lothar Stall (Osnabrück). „Ich versuchte den Abstand hinter ihm einzuhalten. Dann überholte mich noch eine Engländerin aus einer anderen Startgruppe und setzte sich zwischen uns. Somit wurde es recht eng“, berichtete Nottrodt. Direkt danach kam das Schiedsrichter-Motorrad und zeigte ihm eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe wegen Windschattenfahrens an. „Meine erste Zeitstrafe in 35 Jahren Triathlon. Das Rennen war damit für mich gelaufen“, erklärte Nottrodt. Kurz vor Schluss hatte er noch einen Defekt mit der Schaltung, der ihm nochmal ein bis zwei Minuten kostete. Trotzdem fuhr er als Zweiter nach 1:08,18 Stunden in die Wechselzone zum Laufen.