Kreis Viersen : Sicher touren mit dem Pedelec

Viersen Elektro-Fahrräder werden vor allem von der älteren Generation genutzt. Die Polizei Viersen und der ADFC geben Tipps.

Der Boom ums Elektro-Fahrrad hält an: Die Verkaufszahlen steigen laut ADFC jährlich um mehr als zehn Prozent, während der Verkauf von herkömmlichen Fahrrädern etwa gleich bleibt. Meist sind es ältere Fahrer, die Pedelecs nutzen und so mobile bleiben. Auch bei Radtouren in größeren Gruppen und auf weiteren Strecken können Menschen, die es aus eigener Kraft nicht mehr schaffen würden, wieder mitmachen. Zum Start der Saison haben wir Polizei und ADFC nach Tipps für ein sicheres Fahrvergnügen mit dem Pedelec gefragt.