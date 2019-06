Kostenpflichtiger Inhalt: Jetzt muss neu nachgedacht werden : Niederkrüchten entscheidet sich gegen 21-Millionen-Bad

Das Freibad in Niederkrüchten ist zurzeit geschlossen. Die Gemeinde prüft die Kosten für eine mögliche Wiedereröffnung parallel zu denen für ein Bad mit Brüggen. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Niederkrüchten Die Planspiele für ein interkommunales Bad an der B221 sind beendet: Niederkrüchten hat sich nicht zu dem finanziell großen Schritt durchringen können, will aber in der Bäderkommission bleiben. Jetzt muss neu gedacht werden.