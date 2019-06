Fußball-Landesliga : Ein Abschied vom ASV Süchteln voller Emotionen

Insgesamt sechs Jahre war Martin Banasch ein wichtiger Teil der Süchtelner Fußballer. Mit 34 Jahren zog er jetzt einen Schlussstrich.

Sechs davon trug Banasch das Süchtelner Trikot und verbindet seine schönsten Momente mit dem ASV: „Die beiden Aufstiege waren natürlich absolute Highlights.“ Nach vier Jahren beim 1. FC Viersen wechselte der Rechtsfuß 2011 erstmals in den Sportpark, schloss sich nach zwei Jahren aber dem Bezirksligisten Grün-Weiß Holt an. „Im Nachhinein betrachtet war das ein Fehler. Man sollte so lange wie möglich auf hohem Niveau spielen“, rät Banasch. Als ihn Florian Meier 2015 als frischgebackener Sportlicher Leiter anrief und ihm von der neuen Philosophie des Vereins erzählte, musste er daher nicht lange überlegen. Im ersten Jahr seiner Rückkehr noch in der Relegation gescheitert, stieg der ASV in der Saison 2016/2017 - angeführt von Kapitän Banasch - sensationell am letzten Spieltag in die Landesliga auf.