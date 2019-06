Kreis Viersen : Welche Filialen die Sparkasse schließt

Die Sparkassen-Filiale an der Löhstraße in Viersen ist eine der insgesamt 19 Filialen, die die Sparkasse Krefeld schließt. Foto: Martin Röse

Kreis Viersen/Krefeld Die Sparkasse Krefeld schließt ab dem Frühjahr 2019 19 ihrer Filialen. Im Westkreis werden sieben Filialen abgebaut. Bereits ab dem kommenden Monat sollen sie nur noch halbtags öffnen.

Die Katze ist aus dem Sack: Die Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Birgit Roos informierte am Donnerstagabend darüber, welche 19 Filialen die Sparkasse Krefeld vor den nächsten Oster-Feiertagen schließen wird. Die Finanzdienstleistungsbranche habe sich in den vergangenen Jahren radikal verändert. Es sei an der Zeit, „alte Zöpfe abzuschneiden“, sagte sie. Die Mitarbeiter in den zur Schließung vorgesehenen Filialen drehten oftmals Däumchen und könnten mit ihrem Sachverstand an anderer, besser frequentierter Stelle den Kunden und der Sparkasse mehr nutzen. An manchen Standorten komme es pro Mitarbeiter nur zu ein bis zwei Geschäftsabschlüssen pro Woche.

Diese Filialen sollen geschlossen werden: In Viersen die Filialen Rahser und Löhstraße, in Nettetal die Filialen Hinsbeck und Schaag, in Brüggen die Filiale Bracht, in Schwalmtal die Filiale Amern, dazu die Filiale in Niederkrüchten. Im Ostkreis werden drei Filialen geschlossen: Neersen, Tönisberg und Kempen-Hagelkreuz. In Krefeld sind die Filialen Forstwald, Stahldorf, Marktstraße und Kempener Feld betroffen.

Mit der Reduzierung des Filialnetzes auf dann 38 Standorte und weitere 17 Filialen mit Selbstbedienungsgeräten sei die Sparkasse in der Fläche auch weiterhin stark vertreten. 80 Mitarbeiter seien von den Schließungen betroffen. Sie werden an anderer Stelle eingesetzt. Darüber hinaus wird der Stamm von 100 Kundenberatern um 30 Stellen aufgestockt.

Mit der Schließung der 19 Geschäftsstellen geht der Ausbau der Medialen Filiale Krefeld und der Aufbau einer zusätzlichen Medialen Filiale Viersen im Zwei-Schicht-Betrieb einher. Das Personal in den Kunden-Service-Centern, den Digitalen Beratungscentern (ab 2020) und den Business-Centern (ab 2021) für Gewerbeklienten wird von 39 auf 65 aufgestockt. Kunden können Sparkassen-Mitarbeiter online, per Telefon, E-Mail oder Video-Chat erreichen. „Das machen Sparkassenberater, die sich in der Region auskennen und keine Call-Center-Kräfte im Ausland“, betonte Birgit Roos.

Die 19 Standorte, die zukünftig geschlossen werden sollen, sind zur Hälfte im Eigentum der Sparkasse und im Übrigen gemietet, berichtete Markus Dörkes, Leiter der Stabsabteilung. Es spreche viel für einen Verkauf der Immobilien. Es seien mehrere Varianten in der Diskussion. Die Mietverträge würden gekündigt. Dabei werde noch geprüft, ob der eine oder andere Standort mit Selbstbedienungsgeräten ausgestattet bleibe. Zur Höhe des Einsparpotenzials in der Gebäudebewirtschaftung machte Roos keine Angaben. Wie zu erfahren war, ist der Verwaltungsaufwand der Sparkasse Krefeld beträchtlich. Den Hauptanteil machen Personalkosten von fast 100 Millionen Euro aus. Hinzu kommen 45 Millionen Euro weitere Kosten. Das ist offenbar einiges zu viel. In der lang andauernden Niedrigzinsphase fällt es auch der Sparkasse Krefeld zunehmend schwer, Gewinne zu erwirtschaften. Brach liegende Ressourcen in Filialen, die kaum ein Kunde besucht, könne sich das Geldinstitut nicht mehr leisten.

Die Schließung der Filialen erfolgt nicht abrupt. Ab 8. Juli werden die meisten nur noch vormittags geöffnet haben, endgültig schließen werden sie im Frühjahr 2020.

Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) reagierte am Abend reserviert auf die Ankündigung. „Mir ist wichtig, dass das Angebot der Sparkasse für die Bürger Viersens bei allen wirtschaftlich notwendigen Maßnahmen so umfangreich wie möglich bleibt“, sagte sie. „Die kundenfreundlichen Öffnungszeiten der Filiale Löhstraße müssen durch entsprechende Änderungen an der Hauptstraße aufgefangen werden.“ Im Rahser müsse zumindest ein Automat eingerichtet werden. „Diese Punkte habe ich gegenüber der Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Krefeld, Birgit Roos, in einem Gespräch benannt“, erklärte Anemüller.