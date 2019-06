Handball-Oberliga : „Wir haben als Team funktioniert“

Der Trainer der Lobbericher Oberliga-Handballerinnen blickt auf die vergangene Spielzeit zurück.

Letztlich endete die Saison der Handballfrauen des TV Lobberich in der Oberliga mit dem Erreichen des siebten Tabellenplatzes noch recht versöhnlich, doch zeigte das Team dabei zwei völlig unterschiedliche Gesichter. Über die Leistungssteigerung, positive und negative Tendenzen, Veränderungen in der Mannschaft und wie es in naher Zukunft weitergehen wird, sprach die Sportredaktion mit Trainer Marcel Schatten.

Schatten Wie auch in den letzten Jahren haben wir es nicht geschafft, konstant über eine ganze Saison zu spielen. Der Hauptgrund ist sicherlich, dass wir eine sehr junge Mannschaft haben. Außerdem haben wir in der Hinrunde Spiele verloren, in denen wir über weite Strecken besser waren, in der Schlussphase jedoch zu viele Fehler gemacht haben. Hinzu kommt noch das Verletzungspech wie bei Anna Kössl, die lange an ihren Kniebeschwerden laborierte oder auch der Wegfall von Katharina Weiss aus beruflichen Gründen. Diese Ausfälle konnten wir nicht kompensieren. Diese Probleme hatten wir in der Rückrunde nicht mehr und schon lief es deutlich besser. Wir haben uns stark verbessert, und es war eine Entwicklung bei der Mannschaft zu erkennen, was für mich persönlich sehr wichtig ist.