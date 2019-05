Ein Leichtverletzter in Schwalmtal-Waldniel : Radler überquert Zebrastreifen und kollidiert mit Auto

Ein Leichtverletzter in Schwalmtal-Waldniel

Schwalmtal Der 46-jähriger Schwalmtaler wurde leicht verletzt.

Leichte Verletzungen hat sich ein Radfahrer (46) aus Schwalmtal bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch um 18.50 Uhr zugezogen. Er radelte nach Zeugenaussagen ungebremst über den Zebrastreifen der St.-Michael-Straße in Waldniel, teilte die Polizei mit. Ein Autofahrer (20) aus Schwalmtal hatte laut Zeugen zuvor an dem Zebrastreifen gehalten und Fußgänger passieren lassen. Als er anfuhr, fuhr der Radfahrer aus Richtung Netto über den Zebrastreifen. Der Autofahrer konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden. Laut Polizei ist es nicht erlaubt, einen Zebrastreifen mit dem Fahrrad zu überqueren: Radler müssen absteigen und ihr Bike über den Fußgängerüberweg schieben.