84-jähriger Kölner : Radfahrer nach Bahnunfall gestorben

Köln Am Dienstagmorgen hat ein Güterzug in Köln-Flittard einen 84-jährigen Radfahrer auf einem unbeschrankten Bahnübergang erfasst. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Derzeit ist noch unklar, ob der Mann zur Unfallzeit gegen 11 Uhr auf seinem Fahrrad saß oder ob er sein Rad geschoben hat. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Kölner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall mit einem Radfahrer kam es am Dienstag im Stadtteil Mülheim an der Markgrafenstraße. Der Radler wurde offenbar von einem Lkw angefahren. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

(csr)