Unfall in Brüggen : Radler fährt Mann an der Bushaltestelle an

Brüggen Ein Radfahrer hat am Freitag gegen 5.20 Uhr einen Mann angefahren. Der Brüggener (41) wartete an der Haltestelle Eichenstraße an der Hochstraße auf den Bus. Der Radler stürzte ebenfalls, stand dann aber auf und fuhr weiter.

Der Passant wurde leicht verletzt. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02162 3770.