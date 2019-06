Brüggen : Polizei fahndet nach Wilderern

In Brüggen wurde ein angeschossenes Reh gefunden. Die Suche nach dem Nachwuchs blieb erfolglos, ihm droht jetzt der Tod.

In Brüggen sind Jagdwilderer unterwegs. Am Donnerstagvormittag hatten Passanten ein angeschossenes Reh neben einem Waldweg in der Verlängerung des Heidwegs in Nähe der ehemaligen Mülldeponie entdeckt. „Einige Meter neben dem Waldweg lag eine schwer verletzte Ricke bewegungsunfähig“, erklärte eine Polizeisprecherin. „Das Tier musste von einem herbeigerufenen Jäger erlegt werden, da es keine Überlebenschance hatte.“