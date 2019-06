Fußball-Kreisliga A : Das Positive überwiegt beim TSV Kaldenkirchen

Joel Wegener wechselt vom TSV zu TuRa Brüggen. Foto: Fupa

Trotz des mit 80 Punkten knapp verpassten Aufstiegs wird bei den Nettetaler A-Liga-Fußballern kein Trübsal geblasen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Manfred Schulz

Da holen die Fußballer des TSV Kaldenkirchen in der nun abgelaufenen Saison satte 80 Punkte – müssen sich aber am Ende als Tabellendritter mit der berühmten „Goldenen Ananas“ zufriedengeben. Denn A-Liga-Meister SV Vorst und der Zweite VfL Willich sammelten noch mehr Punkte auf ihrem Konto und spielen in der neuen Saison in der Bezirksliga. „Auch wenn eine gewisse Enttäuschung da ist, dass wir mit 80 Punkten nur Dritter geworden und nicht direkt wieder aufgestiegen sind, überwiegen dennoch die positiven Dinge in dieser Saison“, sagt Jochen Heußen, Sportlicher Leiter des TSV Kaldenkirchen.

So haben die Kaldenkirchener den Stadtmeistertitel in der Halle gewonnen, sind im Jahr 2019 ungeschlagen, sind in die erste Runde des Niederrheinpokal eingezogen und konnten den beiden Spitzenteams aus Vorst und Willich bis zum Schluss einen harten Kampf um die beiden Aufstiegsplätze bieten. Zudem stellt der TSV in Kevin Kleier den Torschützenkönig der Liga, und auch in der Fairnesstabelle ist das Team oben angesiedelt. „Gerade im Jahr eins nach dem Abstieg aus der Bezirksliga zeigt es sich immer wieder, wie schwer es für viele Vereine ist, sich in der A-Liga zurechtzufinden. Wir zahlen keine Gehälter oder Prämien an einzelne Spieler, bei uns bekommt jeder das Gleiche und bei uns bekommen gerade junge Leute immer wieder die Möglichkeit, sich durch Einsatzzeiten zeigen zu können“, erklärt Heußen.

Daran wollen er sowie die TSV-Verantwortlichen und allen voran auch Trainer Andre Küppers in der Zukunft festhalten – auch wenn sich wechselwillige Spieler dann meistens anderen Vereinen anschließen, will der TSV weiter nachhaltig arbeiten „Wir verteilen am Ende der Saison keine zwölf Blumensträuße und verpflichten zwölf neue Spieler“, verrät Heußen weiter. „Bei uns kann man sich mit der Mannschaft identifizieren. Denn unsere Zuschauer kennen unsere Jungs und wenn mal ein neuer Spieler kommt, ist er binnen kurzer Zeit integriert.“ Auch wenn der TSV Kaldenkirchen in Gestalt von Pascal Gubala (SC Union Nettetal) und Joel Wegener (TuRa Brüggen) erneut zwei Leistungsträger verliert, werden Trainer André Küppers und sein Co-Trainer Christian Leupers zusammen mit Erwin Schulz auch in der neuen Saison eine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen.