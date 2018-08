Brüggen : Autofahrerin übersieht Radlerin

Brüggen Eine 20 Jahre alte Brüggenerin ist am Mittwochmittag bei einem Unfall an der Borner Straße in Brüggen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 49-jährige Brüggenerin mit dem Auto auf ein Grundstück abbiegen und übersah dabei die Radlerin, die auf dem Radweg in Richtung Innenstadt fuhr.

Die junge Frau stieß mit dem Auto zusammen. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

(rp)