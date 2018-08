Kriminalität : Einbruch in Mehrfamilienhaus

Dülken Unbekannte Einbrecher sind in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Otto-Hahn-Straße in Dülken eingebrochen und unerkannt mit ihrer Beute – elektronischen Geräten – entkommen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erreignete sich der Einbruch zwischen Mittwoch gegen 13 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr. Die Einbrecher öffneten mit brachialer Gewalt die Wohnungstür.