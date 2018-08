Stockente gerettet: Wie Plastikmüll die heimischen Tierarten bedroht

Viersen In Viersen konnte eine Stockente gerettet werden, die sich durch eine Plastikverpackung fast stranguliert hatte. Die Leiterin der Unteren Jagdbehörde appelliert, Müll mitzunehmen

Wie gefährlich Plastikmüll nicht nur für Fische in den Meeren, sondern auch für die heimische Tierwelt ist, zeigt ein aktueller Fall aus Viersen. In der Nähe der Gladbacher Straße entdeckte Heike Kosel eine junge Stockente, der ein Plastikband zum Verhängnis wurde. Gemeinsam mit ihrer Nachbarin war Kosel unterwegs, um bei der extremen Trockenheit wild lebenden Tieren frisches Wasser zur Verfügung zu stellen. Bei einem dieser Einsätze entdeckte sie das Tier, das sich den Plastikring einer Getränkedose so fest um Hals und Schnabel gezogen hatte, dass es nicht mehr in der Lage war, sich selbst zu befreien. Durch die Strangulierung konnte die Ente weder Wasser noch Futter aufnehmen. Bei den derzeitigen Wetterbedingungen hätte dies einen qualvollen Tod innerhalb weniger Tage bedeutet.