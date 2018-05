Erkrath: Einbrecher verursachen hohen Schaden

Erkrath

Mehrere Einbrüche meldet die Polizei. Zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag drangen unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Richard-Dehmel-Straße in Unterfeldhaus ein. Ob und was erbeutet wurde, steht noch nicht fest. Am Samstagmorgen suchten Einbrecher ein Geschäft an der Max-Planck-Straße in Unterfeldhaus heim. Sie stahlen vier Mobiltelefone im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Der Schaden am Gebäude beträgt 1500 Euro. Zwischen Freitagmorgen und Sonntagnachmittag gab es einen Einbruch in ein Reihenhaus an der Wiesenstraße in Hochdahl, am Samstagabend brachen zwei Männer in ein Mehrfamilienhaus an der Beckhauser Straße in Hochdahl ein. Hinweise: Telefon 02104 94806450.