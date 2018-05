Erkrath: So stellt sich Junge Union Erkrath vor

Erkrath Die Jung-Politiker haben ein 48 Seiten starkes Grundsatzpapier entworfen.

Doch was steht denn nun konkret drin in der Erkrather Erklärung? Die JU fordert zum einen, die Digitalisierung der Stadtverwaltung zügig voranzutreiben. Die Unterlagen für Rats- und Ausschusssitzungen sollen nur noch elektronisch bereitgestellt und die Stelle eines Digitalisierungsbeauftragten geschaffen werden, der direkt dem Bürgermeister unterstellt ist. "Dass die Digitalisierung der größte Punkt in unserem Papier ist, ist kein Zufall", sagt Sarah Harden. "Wir begrüßen es auch, dass die Stadtwerke beim Glasfaser-Ausbau so aktiv sind." Die stellvertretende Vorsitzende Venja Lang versichert: "Wir haben uns auf das konzentriert, was machbar ist." Beisitzer Yannick van der Heide ergänzt: "Wir haben aber auch langfristige Ziele und Visionen." So wünscht sich die JU, die gesamte Stadtverwaltung an einem Ort zusammenzubringen statt an fünf Standorten über alle Stadtteile verteilt, wie es heute der Fall ist.