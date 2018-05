Erkrath: Alkohol: Fahrer prallt gegen zwei geparkte Autos

Erkrath Am frühen Sonntagmorgen gegen 1.55 Uhr verlor ein 35-jähriger Autofahrer auf der Straße Feldhof die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam mit seinem Pkw nach rechts von der Straße ab und prallte auf das Heck eines geparkten BMW. Durch den Aufprall wurde der BMW auf das Heck eines vor ihm geparkten Mercedes geschoben.

Schließlich rollte der Volvo rückwärts in eine Hecke. Der 35-Jährige erlitt einen Schock. Da der Mann stark nach Alkohol roch, ordnete die Polizei einen Alkoholtest an. Das Ergebnis: Über zwei Promille. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen und die fällige Blutprobe entnommen wurde. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich die Höhe des Gesamtschadens an den drei Fahrzeugen sowie der Hecke auf 12.000 Euro.