Erkrath: Jurist spricht über Populismus und seine Folgen

Erkrath "Populismus und Identität", so lautet ein Vortrag, den die Volkshochschule anbietet. Trump, Brexit, AfD, Katalonien - der Eindruck ist: Nicht nur in Deutschland scheinten Populismus und Abgrenzung zuzunehmen. Stabilisierende Ideen wie "Kultur", "Heimat", "Identität", "Nationalstaat", "Volk" oder "Klasse" werden neu aufgelegt.

Der Vortrag erläutert die Ansätze, die die Wissenschaft bietet, um sich zu orientieren. Gleichzeitig besteht in einem Austausch mit dem Referenten die Möglichkeit, die eigenen Fragen zu besprechen. Der Referent ist Jurist und beschäftigt sich seit Jahren mit Datenschutz, Digitalisierung und Menschenrechten. Derzeit schließt er ein weiteres Studium der Politik, Philosophie und Ökonomik an der Universität Witten / Herdecke ab.

Der Vortrag beginnt am Mittwoch, 20. Juni, um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Hochdahl an der Sedentaler Straße. Weitere Informationen unter Telefon 0211 24074305. Dort ist auch eine Anmeldung möglich. Infos gibt es auch auf der Homepage www.vhs-erkrath.de oder per Mail unter vhs@erkrath.de.