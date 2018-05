Erkrath.: Die Voges lieben den Karneval

Erkrath. Angela und Richard Voges haben ein Karnevalsmuseum aufgebaut. Im Mittelpunkt stehen die vielen Orden.

"Wir sind hier, wo andere gerne Urlaub machen würden", strahlt Richard Voges. In der Tat hat das Gut Eickenberg bei 30 °C im Schatten ein mediterranes Flair. Die Fassaden blenden grell in den Augen, durch die Bäume geht eine heiße Brise. Nebenan ist eine Baumschule angesiedelt und mit etwas Phantasie verwandeln sich die jungen Gehölze, die in Reih und Glied von der Sonne angestrahlt werden, in Weinreben. Dass dies der nordöstlichste Teil von Hochdahl ist, nur auf einer einspurigen staubigen Schotterpiste zur erreichen, hielt Richard Voges und seine Frau Angela nicht davon ab, hier in einer alten Scheune ein rheinisches Karnevalsarchiv einzurichten.