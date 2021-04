Online-Vortrag : Vortrag: 150 Jahre Nationalstaat

Monheim Der Düsseldorfer Historiker Christoph Nonn referiert über die Gründung des deutschen Nationalstaates vor 150 Jahren.

(og) Im Jahr 1871, vor 150 Jahren, wurde mit dem deutschen Kaiserreich der erste deutsche Staat gegründet, der über die Grenzen souveräner Einzelfürstentümer hinaus eine nationale Einheit bildete. Ein Online-Vortrag der Volkshochschule erläutert die Anfänge sowie Entwicklungen und gibt Ausblicke. Er findet am Donnerstag, 15. April, statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Referent ist der Düsseldorfer Historiker Christoph Nonn. Die Teilnahme am Online-Vortrag ist kostenfrei, eine Anmeldung aber erforderlich. Sie kann unter www.vhs.monheim.de oder per E-Mail an vhs@monheim.de vorgenommen werden (Kurs-Nr. 21S1103). Die Teilnehmenden erhalten einen Zugangscode. Als Browser sollten Google Chrome, Mozilla Firefox oder Microsoft Edge genutzt werden.