Ferienfreizeit mit dem Hubert-Vootz-Haus in Viersen

Ferienspaß : Kinder bauen eine ganze Stadt aus Holz

Aus Paletten bauen die Kinder zum Beispiel einen Gefängsnisturm und eine Burg. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Die Akkubohrschrauber in den Händen von Julian und Darian surren kräftig. Schraube um Schraube setzen die beiden Jungs in die langen Palettenhölzer. „Wir bauen die Treppe zum Gefängnisturm“, sagt Julian, der von Tobi gerade weitere kürzere Holzbretter geliefert bekommen hat, die als Stufen festgebohrt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Der Turm an sich ist dabei schon aus Holz entstanden. Gleich vier Türme gibt es ein Stückchen weiter. „Die Burg im Wald“ verkündet ein Schild über der Anlage, die wie eine Burg mit den entsprechenden Türmen in allen Himmelrichtungen aufgebaut ist. Unter Regenschirmen, die als Sonnenschutz dienen, sind Jan und Justus oben auf dem Turm hochkonzentriert in die Arbeit vertieft. Feinjustierung ist angesagt, um das ganze Bauwerk aus Holz noch schöner und stabiler zu machen.

Paletten und Bauholz ohne Ende bestimmen das Bild auf dem Schulhof der ehemaligen Grundschule in Beberich. Sie liegen zu Bergen aufeinander gestapelt. „Das sind rund 200 Kubikmeter Holz“, sagt Otto Strutz vom Hubert-Vootz-Haus und Leiter der Ferienmaßnahme „Bauspielplatz“, die wie im vorigen Jahr auf dem großen Schulhof der ehemaligen Grundschule in Beberich stattfindet. Der Schulhof bietet mehr Platz für die Bautätigkeiten als das Gelände am Hubert-Vootz-Haus. Und Platz brauchen die jungen Baumeister, denn Burgen, Gefängnisse, Häuser mit Swimmingpool und Schlösser benötigen Raum.

Jungen und Mädchen im Alter von fünf bis 14 Jahren sind zusammen mit ihren Betreuern mit Säge, Kuhfuß und weiterem Werkzeug bei der Arbeit. Bretter werden abgesägt, Nägel sorgfältig herausgezogen oder krumm geschlagen. Der Zollstock ist im Einsatz, um genau nach Maß anzufertigen. Irgendwo ist immer das Klopfen eines Hammers zu hören.

Philipp und Fine tragen eine ganze Palette zu ihrem Gebäude. „Das wird eine Wand, die wir einarbeiten“, informieren die beiden. Es herrscht reger Baubetrieb. Aber es geht auch anders zu. Longine und Darja haben sich so für eine ruhigere Arbeit entschieden. Die beiden Mädchen basteln Lesezeichen in einer aufwendigen Falttechnik aus bunten Papieren. „Wenn man das dreimal gemacht hat, dann weiß man auswendig, wie das geht“, meint Longine lachend, während sie gekonnt faltet, umschlägt und knickt.



zurück

weiter

Keyon hat sich ebenfalls in das große weiße Zelt zurückgezogen, in dem die verschiedenen Bastelangebote genutzt werden können. „Ich baue die Fahne für unser Gefängnis“, erzählt er. Mit Hilfe von Betreuerin Luna bringt er einen bereits bemalten roten Stoff an einem Holzstab an.

Ein Zelt dahinter geht es ganz ruhig zu. „Hier ist chillen angesagt. Das ist unsere Ruheoase, schließlich ist bauen anstrengend“, sagt die angehende Erzieherin Frederike, die als Betreuerin im Einsatz ist. Turnmatten und Strohballen bestimmen das Bild, wobei sich so mancher junger Baumeister zu einem Mittagsschläfchen einfindet.

Aber nicht nur die Jüngeren kommen auf ihre Kosten. Für die älteren Teilnehmer an der Ferienaktion bieten Strutz und sein Team Graffiti-Kurse und einen Upcycling-Workshop an. Während auf Leinwänden und Holz bunte Kunstwerke entstehen, geht es beim Thema „Aus Alt mach Neu“ um die Wiederverwendung von Skateboard-Decks.

Aber egal ob Kind oder Jugendlicher, alle Teilnehmer haben jede Menge Spaß auf dem Bauspielplatz vom Hubert-Vootz-Haus und lernen dabei noch den sorgfältigen Umgang mit Werkzeugen und Holz.

(tre)