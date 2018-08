Hitzeperiode: Warum das Trinkwasser in Schwalmtal braun verfärbt ist

Schwalmtal Weil viele Menschen zwischen 17 und 23 Uhr ihre Gärten wässern, lösen sich Eisen- und Mangan-Ablagerungen in den Leitungen. Die Gemeindeverwaltung hat deshalb eine Bitte an die Bürger.

Derzeit kommt es in verschieden Stellen des Gemeindegebietes Schwalmtal zu bräunlichen Verfärbungen beim Trinkwasser. Das teilte am Donnerstagmorgen die Gemeindeverwaltung mit. Diese Verfärbung entsteht durch das Ablösen von Ablagerungen, vor allem Eisen und Mangan, in den Trinkwasserleitungen. Ursache sei der signifikante, witterungsbedingte Anstieg des Wasserverbrauchs vor allen in den Stunden zwischen 17 Uhr und 23 Uhr.