Streetfood-Festival in Brüggen am Niederrhein

Brüggen Beim zweiten Streetfood-Festival auf dem Kreuzherrenplatz in Brüggen können die Besucher an mehr als 20 Theken frisch zubereitete Gerichte bestellen. Es gibt Wildschwein und Pasta, Waffeln und Burritos

Öffnungszeiten Das Streetfood-Festival ist am Freitag von 15 bis 220 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Beaumart gastierte mit seinem Festival in diesem Jahr unter anderem in Neuss und Bergheim, dabei ist ihm aufgefallen: „Die Bubble-Waffeln sind gerade sehr beliebt.“ Der Food-Trend aus den USA schwappe gerade nach Deutschland herüber. Gefüllt werden die Bubble-Waffeln zum Beispiel mit Früchten und verschiedenen Süßigkeiten.

Neben all den Häppchen gehört Livemusik zum Festival an der Klosterstraße. Für Freitag hat sich DJ Dirk angekündigt, er soll ab 17 Uhr spielen. Am Samstag ab 17 Uhr ist die Bühne für die Band Lostinmusicx reserviert. Die dreiköpfige Gruppe covere sich durch die stürmischsten Jahre der internationalen Musikgeschichte, sagt Beaumart. „Von Rolling Stones bis Guns N’ Roses, von AC7DC bis Metallica rockt die wilde Horde aus Aachen alles, und zwar unplugged.“ Silke und Alex Mohnfeld, auch bekannt als Country-Duo Poppyfield, sollen dann zum Abschluss am Sonntag von 13 bis 18 Uhr auftreten.