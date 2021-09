AKH Viersen : Ambulante Notdienstpraxis verkürzt Öffnungszeiten

Öffnet ab Oktober nicht mehr bis Mitternacht: die ambulante Notdienstpraxis am AKH Viersen. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Kreis Viersen Spätabends und nachts kommen zu wenige Patienten - die Kassenärztliche Vereinigung verkürzt deshalb die Öffnungszeiten der Notdienstpraxis am Allgemeinen Krankenhaus Viersen.

Die Notdienstpraxis für den ambulanten Bereitschaftsdienst der niedergelassenen Ärzte am Allgemeinen Krankenhaus (AKH) Viersen verkürzt von Oktober an ihre Öffnungszeiten um eine Stunde. Das teilte am Mittwoch die Kassenärztliche Vereinigung mit.