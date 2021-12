Museum, Standesamt, Bürgerbüro, Bücherei : Das sind die Öffnungszeiten der Stadt Grevenbroich an den Feiertagen

Das sind die Öffnungszeiten der Stadt Grevenbroich an den Feiertagen

Grevenbroich Die Stadt Grevenbroich informiert über die Öffnungszeiten ihrer Einrichtungen zwischen Weihnachten und Neujahr. Das Standesamt hat einen Notdienst eingerichtet. Die Bücherei öffnet erst wieder im neuen Jahr.

(NGZ) Die Stadt Grevenbroich informiert über ihre Öffnungszeiten an den Festtagen. Wie die Verwaltung mitteilte, bleiben Rathaus und Stadtbetriebe an Heiligabend und Silvester geschlossen. Vom 27. bis einschließlich 30. Dezember allerdings sind Verwaltung und Stadtbetriebe zu den üblichen Sprechzeiten nach Terminvereinbarung für Bürgeranliegen da.

Das Bürgerbüro hat an diesen Tagen jeweils von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Termine für einen Besuch müssen vorab vereinbart werden – das geht unter anderem über die Internetseite www.grevenbroich.de . Wegen der Corona-Situation gilt dort die 3G-Regel.

Ausnahmen gelten in Bezug auf die Öffnungszeiten für das Standesamt und Kultureinrichtungen. Bürger können das Standesamt am 23. Dezember nach vorheriger Terminvereinbarung von 8 bis 10 Uhr besuchen, von 10 bis 12 Uhr ist es noch telefonisch erreichbar (02181 6083366). Vom 24. Dezember bis einschließlich 2. Januar bleibt das Standesamt geschlossen. Für die Meldung von Sterbefällen wird ein Notdienst eingerichtet: Am 29. Dezember ist das Standesamt von 9 bis 11 Uhr erreichbar.