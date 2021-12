Medizinische Versorgung in Mönchengladbach : Neue Öffnungszeiten für Notdienstpraxis

Mönchengladbach Ab 1. Januar arbeitet der Dienst der niedergelassenen Ärzte in der Praxis am evangelischen Krankenhaus Bethesda täglich abends bis 22 Uhr.

Die ambulante Notdienstpraxis der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte am Evangelischen Krankenhaus Bethesda hat ab dem 1. Januar 2022 veränderte Öffnungszeiten. Der allgemeine „hausärztliche“ Notdienst in Mönchengladbach ist nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) dort künftig täglich bis 22 Uhr (bislang 23 Uhr) in den Praxisräumen an der Ludwig-Weber-Straße 15 erreichbar.

Für die ambulante Versorgung nicht mobiler oder bettlägeriger Patienten steht dort laut KV zu den Notdienstzeiten weiterhin und unverändert der ärztliche Hausbesuchsdienst im Stadtgebiet zur Verfügung. Dieser ist unter der kostenlosen Rufnummer 116 117 an allen Wochentagen erreichbar. Die Öffnungszeiten der Notdienstpraxen Mönchengladbach ab 1. Januar 2022 lauten: Montag, Dienstag, Donnerstag: 19 bis 22 Uhr; Mittwoch und Freitag: 14 bis 22 Uhr; samstags, sonntags, an Feiertagen sowie vom 24. Dezember bis 1. Januar und an Rosenmontag und Veilchendienstag 9 bis 22 Uhr. Weitere Informationen zum ambulanten Notdienst in Nordrhein gibt es unter www.kvno.de/notdienst.

Die Notdienstpraxis für Kinder- und Jugendliche ist im Haupthaus des Elisabeth-Krankenhauses an der Hubertusstraße angesiedelt. Der Eingang ist auf der linken Seite am Hauptgebäude des Krankenhauses an der Liegendanfahrt. Der Zugang zu der Notdienstpraxis über den Haupteingang ist wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Die Öffnungszeiten: montags, dienstags und donnerstags 19 bis 22 Uhr, mittwochs und freitags 16 bis 22 Uhr, samstags, sonntags und feiertags 9 bis 21 Uhr. In der Nacht behandeln Kinderärzte des Elisabeth-Krankenhauses in Notfällen.

