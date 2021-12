Weihnachtsfeiertage : Apotheker schieben Notdienst

Notdienst an der Enten-Apotheke in Wegberg. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenzer Land Wiewohl die Gesundheitsversorgung sichergestellt ist, appelliert der Apotheker-Sprecher aus Wegberg dennoch, sich rechtzeitig mit Medikamenten einzudecken.

(RP) Zahlreiche Notdienst-Apotheken stellen an allen bevorstehenden Feiertagen die Arzneimittel- und Gesundheitsversorgung sicher. Die meisten Apotheken werden an den Feiertagen jedoch keine Digitalisierung von Impfzertifikaten vornehmen können, da dies nicht zur Grundversorgung gehört. Zu Notdiensten würden in der Regel dringend benötigte Gesundheitsprodukte nachgefragt wie Fieberthermometer, Verbandmaterial und in diesem Jahr Corona-Schnelltests, sagt Apotheker-Sprecher Jörg Haßiepen. Etwa jeder dritte Notdienstkunde benötige Arzneimittel für ein Kind. Apotheken appellieren an ihre Kunden, schon vor den Feiertagen die Hausapotheke aufzufüllen. „Damit können wir uns noch besser um die wirklich unvermeidbaren Notfälle kümmern“, erklärt Haßiepen.