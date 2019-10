Niederkrüchten : Letzte Reise für Dog Camper als Flitter-Wohnmobil

Niederkrüchten Für Detlef Scheer vom Dog-Camper Team aus Niederkrüchten war dies keine Buchung wie jede andere. Die letzte Reise des Dog-Camper 1 stand an. Und sie war deshalb eine außergewöhnliche Tour, weil das Mobil ein frisch getrautes Paar in die Flitterwochen mit seinen Hunden begleitete.

Enrico und Sophie hatten am 27. September „Ja“ zueinander gesagt, am nächsten Tag folgte die kirchliche Trauung. Mit den beiden Shelties Blizz und Cara starteten sie von Mönchengladbach aus zunächst Richtung Bayern, um dort am Wochenende an der Deutschen Meisterschaft im Agility (Hundesport) teilzunehmen. Weitere Ziele sind Südtirol, Slowenien, der Gardasee, Genua, Monaco und Nizza; dann geht es wieder zurück. Die Wohnmobilvermieter von Dog-Camper am Hariksee stellen seit vier Jahren für Menschen mit und ohne Hund verschiedene Kastenwägen zur Verfügung, in denen auch Tiere mit an Bord dürfen.