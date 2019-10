Fußball-Bezirksliga : Heimisches Sextett gibt den Ton an

Haben derzeit die Spitzenplätze in der Bezirksliga inne: der 1. FC Viersen (in rot) und Tabellenführer Teutonia Kleinenbroich. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Die Region Mönchengladbach und Viersen steht in der Bezirksliga gut da. Sechs heimische Vereine rangieren in der Tabelle und in vielen Statistiken ganz oben.

Gerade einmal ein Viertel der Saisonspiele sind in der Bezirksliga, Gruppe 3, absolviert. Doch ein Blick auf die aktuelle Tabelle stellt sich aus Sicht der Region Mönchengladbach und Viersen überaus positiv dar, denn von dort stehen die Mannschaften auf den Plätzen eins bis sechs. Im einzelnen sind dies Kleinenbroich, 1. FC Viersen, Mennrath, Jüchen, Rheydter SV und Aufsteiger Neuwerk.

Das ist zwar nur eine Momentaufnahme, zeigt aber, dass diese Mannschaften ihre Hausaufgaben schon vor Saisonbeginn erledigt haben. Ein wesentlicher Faktor dürften dabei die Kaderzusammenstellungen sein. Bis auf den 1.FC Viersen, der eine Runderneuerung unter neuem Trainer Kemal Kuc erlebte, vertrauten alle mehr oder weniger ihrem angestammten Spielern, die nun einige Jahre zusammen spielen. Abgänge wurden adäquat ersetzt oder auch bessere Spieler für wichtige Positionen verpflichtet. Dies zeigt sich vor allem in den Bereichen Offensive und Defensive. Eine Torausbeute von zwei pro Spiel ist das Minimum für das Sextett an der Spitze. Tabellenführer Kleinenbroich sowie die direkten Verfolger Viersen und Mennrath kommen gar auf drei Treffer pro Begegnung. Bei den Gegentoren sind diese sechs Teams zumindest unter den besten acht Mannschaften zu finden. Und in Sachen Tordifferenz belegen bis auf die Ausnahme Neuwerk gleich fünf Vertreter des Fußballkreises die ersten fünf Plätze.

Auch die Torjägerliste wird von fünf Spielern aus den heimischen Topteams beherrscht. Dort führt Kleinenbroichs Dominik Klouth (zwölf Tore in neun Spielen). Nur Kai Baumeister vom Aufsteiger SV Vorst, ehemals ASV Süchteln, ist als Dritter in die Phalanx mit neun Treffern eingebrochen. Aber Baumeister hat sechs seiner neun Tore nicht aus dem Spiel heraus erzielen können, sondern vom Elfmeterpunkt. Nur der zweite Paul Szymanski (10/9) erzielte von den Toptorschützen einen Treffer vom Punkt aus. Sowohl die RSV-Spieler Ferdi Berberoglu (8/6) und Lamin Fuchs (7/7) als auch der Kleinenbroich Patrick vorn Hüls (6/5) komplettieren die Toptorjäger.