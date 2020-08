Messe im Wunderland : Reisefreiheit liegt im Trend

Kalkar Die Offroad-Messe „4x4 rhein-waal“ war mit 110 Ausstellern im Kalkarer Wunderland zu Gast. Sie avancierte zur Begegnungsstätte einer von Corona gebeutelten Survival-Szene, für die der Allradantrieb selbstverständlich ist.

Für Axel Fröhlich sei Allrad mehr als bloß eine Antriebsart. Er und viele seiner Szene-Kollegen empfinden Fahrzeuge, die die Kraft an alle bodenberührenden Räder leiten, vielmehr als ein Lebensgefühl. „Allrad strahlt einfach etwas aus“, sagt er. Der Sonsbecker ist Veranstalter der Offroad-Messe „4x4 rhein-waal“, die am vergangenen Wochenende nach 2019 zum zweiten Mal im Kalkarer Wunderland zu Gast war. Ursprünglich hätte die Ausstellung rund um schwere Fahrzeuge, Geländemotorsport, Dachzelte, Pick-up-Kabinen und Survival-Zubehör bereits im März stattfinden sollen. Corona aber machte einen Strich durch die Rechnung. 110 Aussteller waren nun vor Ort.

„Autarkie im Urlaub liegt einfach im Trend. Menschen haben immer mehr das Bedürfnis, in entlegene Landstriche zu fahren und unberührte Natur kennenzulernen. Dabei wollen sie aber völlig unabhängig sein“, sagt Axel Fröhlich. Daher sei das Pick-Up-Zelt seit vielen Jahren der letzte Schrei. Das Konzept dahinter: Geschlafen wird auf dem Dach, gewohnt wird auf der Ladefläche. Zelte für bis zu vier Personen seien längst nicht mehr selten, so Fröhlich. Allerdings, das gibt er zu, sei nicht nur ein allradangetriebenes Fahrzeug, sondern in vielen Fällen auch ein üppiges Budget unabdingbare Voraussetzung. „Ab 10.000 Euro geht der Spaß los. Wer allerdings den Luxus-Offroad-Truck mit automatischem Popo-Wischer auf der Toilette will, sollte schon eine Million Euro mitbringen“, sagt Fröhlich. Und nicht nur das. Wer den Komfort eines Hotels auch beim Offroad-Urlaub nicht missen will, der brauche reichlich Zubehör. Zelt-Heizungen, Durchlauf-Erhitzer, Mini-Kamine, Nebelscheinwerfer, Outdoor-Küchen und Grills seien daher mittlerweile obligatorisch.