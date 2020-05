Tourismus in Niederkrüchten : Die Rückkehr der Camper

Niederkrüchten Nach vier Wochen Pause sind nur noch wenige Campingplätze in Niederkrüchten geschlossen. Sie nehmen unter Pandemie-Bedingungen wieder Gäste auf. Für die Sommerferien gibt es bereits zahlreiche Anfragen.

Neun Wochen Verzicht aufs Campen: „Für Vollblutcamper ist das wie Knast“, erklären Gerda und Norbert Götze lachend. Als sich die Beiden am Freitagabend mit ihrem Wohnmobil zum Campingplatz Graskamp in Niederkrüchten-Overhetfeld aufmachten, waren sie überglücklich. „Es war herrlich, zu Hause vom Parkplatz loszufahren. In dem Moment begann unser kleiner Urlaub“, sagen sie.

In Niederkrüchten gibt es laut Auskunft der Verwaltung zehn Campingplätze, darunter in Brempt, Laar und Overhetfeld. Mehr unter www.niederkruechten.de.

„Für Urlaubsreisende bleibt der Campingplatz vorerst noch geschlossen“, schreibt Georg Bettinger auf der Homepage seines Campingforstes Laarer See. „Solange es keine klaren Regelungen gibt, bleiben wir für Urlauber zu“, sagt Dina Bettinger. „Jeden Tag kommen 50 bis 60 Anfragen von Urlaubsgästen.“ Was sie kritisiert: „Ich wünsche mir eine klare Linie und klare Informationen.“ Die Dauercamper, die seit 20. April wieder auf dem Platz sind, haben sich gefreut. „Wie geil ist das denn“, oder einfach nur „Danke“ waren die Reaktionen. Vor lauter Freude wurden mal ein Blümchen oder eine Flasche Sekt für Bettinger und sein Team verschenkt.

Thomas Hoppe und Michaela Köppe aus Düsseldorf sind seit 13 Jahren Dauercamper. Das ganze Jahr über fahren sie am Wochenende auf den Platz – sogar Silvester feiern sie in Overhetfeld. Ihr fester Wohnwagen mit Vorzelt bietet alles, was sie benötigen, auf dem Platz leben sie völlig autark. „Der Shutdown war schon blöd“, sagen sie. „Vor allem, weil das Wetter so schön war, war es hart.“ Zwischendurch sind sie auf den Platz gefahren, um nach dem Rechten zu sehen. Sowohl die Dauercamper Hoppe und Köppe als auch die Wohnmobilisten Götze lieben es, auf dem Campingplatz zu sein: „Dieser Platz ist am schönsten“, meinen sie. „Schöner geht’s nicht“, meint Susanne Götze.