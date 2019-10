Niederkrüchten : Ein 10.000-Euro-Kühlhaus für die Tafel

Tafelvorsitzende Adi Grys (l.), Petra Rottmann, Walter Bongartz (Mitte) und Erwin Schouren (r.) vom Vorstand der Tafel inspizieren mit Liza Fiedler (2.v.r.), Kommunikation Postcode-Lotterie, das neue Kühlhaus. . Foto: Birgit Sroka/Birgit sroka

Niederkrüchten Über ein neues Kühlhaus kann sich die Niederkrüchtener Tafel freuen. Bisher wurden die Lebensmittel, die Landwirte und Geschäfte der Umgebung gespendet haben, in vier uralten Gefrierschränken aufbewahrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Das waren richtige Stromfresser“, sagte Adi Grys, Vorsitzender der Tafel. Durch die Unterstützung der gemeinnützigen GmbH „Deutsche Postcode Lotterie“ war es nun möglich, ein 1,80 mal 2,40 Meter großes Kühlhaus mit rundum laufenden Regalen zu finanzieren. 20 Prozent der Kosten musste die Tafel übernehmen, 8000 Euro spendete die Deutsche Postcode Lotterie. Die Gesamtkosten für das Kühlhaus in der Ausgabestelle an der Poststraße 26 in Niederkrüchten-Elmpt betragen 10.040 Euro.

„Wir freuen uns, dass wir dank unserer Teilnehmer die Tafel Niederkrüchten bei der Anschaffung eines neuen Tiefkühlhauses unterstützen können“, sagte Petra Rottmann, Head of Charities bei der Deutschen Postcode Lotterie. „Die Tafeln leisten einen nachhaltigen Beitrag für Mensch und Umwelt, indem sie überschüssige Lebensmittel retten und diese an wirtschaftlich Benachteiligte verteilen – ein wertvoller Beitrag für unsere Gesellschaft, den wir gerne fördern“. Das Prinzip der Postcode-Lotterie ist einfach: Einmal im Monat entscheidet ein Los, auf welchen Postcode der Monatsgewinn in Höhe von 300.000 Euro fällt. Dieser Betrag wird an weitere Teilnehmer aus diesem Postleitzahlengebiet verteilt. 30 Prozent des Losbeitrags fließen in soziale Projekte zu Chancengleichheit, Umwelt und Naturschutz, sozialer Zusammenhalt sowie Umwelt und Mensch.

Die Niederkrüchtener Tafel hatte sich bei der Deutschen Postcode Lotterie beworben und freut sich nun, dass mit dem neuen Kühlhauses gewährleistet wird, dass die Kühlkette für empfindliche Lebensmittel nicht unterbrochen wird.

Die Tafel Niederkrüchten bietet jeweils am ersten Mittwoch im Monat in der Zeit von 16 Uhr bis 18 Uhr in den Räumen an der Poststraße 26 in Niederkrüchten-Elmpt eine Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung unter Ruf 0173 -218 7760 an. Die Mitarbeiter der Tafel möchten behilflich sein beim Ausfüllen von Formularen und beraten. In dieser Zeit können sich auch neue Tafelbesucher anmelden.

(bigi)