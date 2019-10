Kreis Viersen : Wilke-Fleischwaren auch im Kreis Viersen

Kreis Viersen Der Kreis Viersen informiert gezielt Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser.

Die Rückrufaktion der hessischen Firma Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren betrifft Unternehmen im Kreis Viersen. Das teilte Kreis-Sprecher Markus Wöhrl am Freitag mit. „Die belieferten Unternehmen wurden vom Kreis Viersen kontaktiert und der Rückruf aktiv überwacht“, informierte er.

Die Firma Wilke ruft alle ihre Wurstprodukte zurück, weil der Verdacht besteht, dass sie mit Listerien-Bakterien befallen sind. „Nur sehr wenige Menschen, die sie aufnehmen, erkranken an der sogenannten Listeriose“, erläuterte Wöhrl. Bei gesunden Erwachsenen verlaufe die Infektionskrankheit meist unauffällig oder nehme einen harmlosen Verlauf mit grippeähnlichen Symptomen mit Durchfall und Fieber. „Insbesondere Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können auch schwerere Krankheitsverläufe mit Blutvergiftung und Hirnhautentzündung entwickeln.“

Sollten bei einer Laboruntersuchung in einer Blutprobe eines Patienten Listerien-Bakterien nachgewiesen werden, sei das meldepflichtig. „Bisher wurde uns noch kein Verdachtsfall gemeldet“, sagte Wöhrl. Im Kreis Viersen seien die Produkte von sechs Großhändlern vertrieben worden. „Die Rückverfolgung der Produkte verlief bisher reibungslos.“ Die betroffenen Waren seien durch das auf allen Verpackungen angebrachte ovale ldentitätskennzeichen „DE EV 203 EG“ eindeutig zu erkennen. „Waren der Firma Wilke wurden aber auch in Ioser Form über Wursttheken und Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung, zum Beispiel Krankenhausküchen und Kantinen, in den Verkehr gebracht“, erklärte er.