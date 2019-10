Unfall in Viersen : Polizei sucht Zeugin: Unfallflucht am Heidweg

Süchteln Wer am Mittwochmittag in Süchteln den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Eine Autofahrerin hat am Mittwoch gegen 15.15 Uhr am Heidweg beim rückwärts Ausparken mit ihrem Wagen ein an der anderen Straßenseite parkendes Auto beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, stieg die Frau zunächst aus und begutachtete beide Autos. Dann sei sie aber wieder eingestiegen und weitergefahren. Noch während sie sich die Autos ansah, sei sie von einer Zeugin angesprochen und auf den Unfall aufmerksam gemacht worden, berichtet die Polizei. Das Verkehrskommissariat in Viersen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet diese Zeugin, die zuerst mit der Unfallverursacherin gesprochen hatte, sich über die Rufnummer 02162 3770 zu melden.