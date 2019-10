Fantreff in Viersen : Dülkens neuer Beatles-Treff

Jürgen Meis und Gabi Koepp eröffnen am Samstagvormittag ihre Beatles-Gallery „The Green Walrus“ in Dülken.

Fotos, Eintrittskarten, Lego-Figuren und ein etwa lebensgroßer Paul McCartney aus Pappe: Das „The Green Walrus“ an der Lange Straße in Dülken ist kurz vor der Eröffnung gut gefüllt mit rund 300 Erinnerungsstücken an die Lieblingsband seiner Betreiber. Um 11 Uhr am Samstag, 5. Oktober, möchten Gabi Koepp und Jürgen Meis in ihrer kleinen Beatles-Gallery die ersten Gäste begrüßen. „Wer Lust hat, vorbei zu kommen, kann einfach kommen“, sagt Meis.