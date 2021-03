Posten im Kreis Viersen : Jens Ernesti wird neuer Sozialdezernent

Kreis Viersen Jens Ernesti tritt seine neue Stelle als Dezernent für Soziales, Gesundheit und Arbeit des Kreises Viersen am 1. Mai an. Zuletzt arbeitete er bei der Verwaltung der Gemeinde Grefrath.

Bei einer Gegenstimme (Linke) und einer Enthaltung (FDP) ist Jens Ernesti in der Sitzung des Kreisausschusses zum neuen Dezernenten für Soziales, Gesundheit und Arbeit des Kreises Viersen gewählt worden. Der studierte Sozialwissenschaftler war zuvor in der Verwaltung der Gemeinde Grefrath in der Stabsstelle des Bürgermeisters zuständig für die Bereiche Wirtschaftsförderung, Gemeindeentwicklung, Marketing und Tourismus. Seine neue Stelle im Kreis Viersen tritt der 43-Jährige am 1. Mai an.