Seniorin verunglückt in Viersen : Pedelecfahrerin bei Unfall verletzt

Seniorin verunglückt in Viersen

Eine 79-Jährige ist am Freitag bei einem Unfall in Viersen-Dülken verletzt worden. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Viersen Eine Autofahrerin wollte von einem Parkplatz am Aachener Weg in Viersen-Dülken fahren, es kam zu einem Zusammenstoß mit der Seniorin.

Bei einem Unfall auf dem Aachener Weg in Viersen-Dülken ist am Freitag eine 79 Jahre alte Pedelecfahrerin verletzt worden. Sie sei möglicherweise schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Die Seniorin sei nach dem Unfall zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Um 10.05 Uhr war eine 59-Jährige mit dem Auto aus einer Parkplatzausfahrt auf den Aachener Weg gefahren. Es kam zum Zusammenstoß mit der Pedelecfahrerin. Die Seniorin stürzte.