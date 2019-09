Lagerhalle in Flammen : Feuer in Niederkrüchten richtet Millionenschaden an

Feuer in Niederkrüchten richtet Millionenschaden an

Lagerhalle in Flammen

Niederkrüchten Mitten in der Maisernte brannte der Fahrzeugpark eines landwirtschaftlichen Betriebs ab. 230 Feuerwehrmänner konnten ein Übergreifen der Flammen verhindern. Trotzdem ist der Schaden enorm.

Einen Millionenschaden hat ein Feuer am Samstag um kurz nach 22.30 Uhr in einer Halle mit landwirtschaftlichen Maschinen in Niederkrüchten-Elmpt verursacht. 230 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Halle voller Stroh zu verhindern.