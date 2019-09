Tischtennis-Regionalliga : ASV freut sich auf das Wiedersehen mit Tom Heiße

Die Süchtelner reisen zur TG Neuss, wohin Heiße im Sommer gewechselt ist.

Nach dreiwöchiger Pause geht es für den ASV Süchteln mit dem zweiten Spiel in der Tischtennis-Regionalliga weiter. Die Partie am Samstag (18 Uhr) bei der TG Neuss ist keine leichte Aufgabe und birgt gleichzeitig ein wenig Brisanz, da die Neusser in Tom Heiße einen Spieler aufbieten, der vorige Saison noch das ASV-Trikot trug. „Wir freuen uns auf die Begegnung mit Tom“, sagt ASV-Kapitän Daniel Halcour. „Er kennt uns aus vielen Trainingsspielen, aber das gilt natürlich auch andersherum.“

Der ASV wird mit sieben Spielern nach Neuss fahren. Wer aus dem Trio Andreas Konzer, Adel Massaad und Oliver Bovians nur Doppel spielt, entscheidet sich kurz vor dem Spiel. „Alle sind fit“, sagt Halcour. „Zum Abschlusstraining am Donnerstag war auch Matas in Süchteln.“ ASV-Neuzugang Matas Skucas bekommt in Gestalt von Henning Zeptner und Bernd Ahrens gleich zwei dicke Brocken vorgesetzt. In den vergangenen Spielen in Neuss gab es für Süchteln meist nur Niederlagen. „Wenn wir an unsere Leistungsgrenze kommen, können wir Zählbares mit nach Süchteln nehmen“, gibt sich Halcour zuversichtlich.