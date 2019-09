Fußball-Landesliga : Amerner sind auf der Suche nach Stabilität

Die Landesliga-Fußballer der VSF empfangen Aufsteiger Bedburg. Süchteln reist zum Tabellenführer.

VSF Amern (9.) - SGE Bedburg-Hau (8.). Die VSF empfangen im heimischen Rösler-Stadion den besten Aufsteiger. Nach anfänglichen Problemen hat die SGE vier ihrer jüngsten fünf Duelle für sich entscheiden können und hat so einen Punkt mehr auf dem Zähler als die Auswahl von Willi Kehrberg. „Sie haben schnell in die Spur gefunden“, sagt der 57-Jährige. Vor allem die Siege gegen die Aufstiegskandidaten SC Kapellen-Erft, Teutonia St. Tönis und zuletzt PSV Wesel haben ihm imponiert. „Sie sind sehr eingespielt und dazu kompakt und robust“, weiß Kehrberg, der seine Mannschaft trotz der gegnerischen Qualitäten in die Pflicht nimmt. „Wir haben es in dieser Saison noch nicht geschafft, zweimal in Folge zu punkten, aber wenn du dich stabilisieren willst, musst du das“, erklärt er. In der Vorwoche hatte Amern die Holzheimer SG knapp mit 3:2 besiegt. „Mit einem weiteren Sieg können wir uns im Mittelfeld festsetzen. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.“