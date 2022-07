Unfall in Niederkrüchten : 66-Jährige kracht mit ihrem Auto gegen ein Firmengebäude

Das Verwaltungsgebäude wurde behelfsmäßig so instandgesetzt, dass der Betrieb weitergehen kann. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Zunächst war nicht auszuschließen, dass das Gebäude einstürzen konnte. Die Mitarbeiter mussten die Räume verlassen. Doch dann rückten ein Statiker und das THW an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Hintzen

Es war ein Schreck am Montagvormittag: Gegen 11 Uhr, als sich etwa 40 Mitarbeiter des Holzleimbauers Derix im Verwaltungsgebäude an der Straße Dam aufhielten, krachte ein Personenwagen gegen das Gebäude. Wie Polizei erst am Dienstag mitteilte, saß am Steuer des Wagens eine 66-jährige Frau aus Niederkrüchten. Aus bislang unbekannten Gründen sei sie von der Fahrbahn abgekommen, hieß es weiter. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Viersener Krankenhaus gebracht.

„Es hätte noch schlimmer kommen können“, sagte am Dienstagmittag Susanne Gruchow, bei Derix zuständig fürs Marketing. Doch zum Glück wurde keiner der rund 40 Mitarbeiter in dem Gebäude verletzt. Sie mussten die Räume jedoch vorübergehend verlassen. Allerdings wurde nicht nur das Gebäude bei der Kollision beschädigt. Laut Polizei trafen Splitter auch einen am Straßenrand geparkten Pkw und richteten Schaden daran an.

Die Feuerwehr konnte eine Einsturzgefahr des beschädigten Gebäudes zunächst nicht ausschließen. Die Straße sei zunächst gesperrt worden, berichtete die Polizei. Kräfte des Technischen Hilfswerks und ein Statiker rückten an und schauten sich den Schaden an. Es gelang jedoch binnen kurzer Zeit, das beschädigte Gebäude so zu stützen, dass der Betrieb weitergehen kann. Gegen 14 Uhr, so die Polizei, war der Einsatz der Helfer beendet und die Straße wieder freigegeben. „Wir können weiterarbeiten und auch die Produktion ist nicht beeinträchtigt“, sagt Susanne Gruchow.